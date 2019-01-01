فتوى مثيرة: هل يجوز التجسس على هاتف الزوج

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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في أحدث تداعيات الثورة التكنولوجية التي وظفت مواقع التواصل الاجتماعي ، وكان لها توابع عديدة ومشكلات أسرية تفشت في أوساط مختلفة ، وانتهى بعضها بالطلاق أو تفتيت الأسر .

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر "فيس بوك" يسأل عن مدى شرعية أن يقوم أحد الزوجين بفتح موبايل الطرف الآخر بدون علمه وتفتيشه .

وقدمت دار الإفتاء المصرية، الإجابة عن السؤال وأسئلة أخرى ، ضمن بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى أجاب عنها الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

الوردانى قال خلال البث المباشر: "إنه من ضمن الأسئلة التى وردت إليه سؤال حول حكم التجسس أو التفتيش فى تليفون الزوج وهل هو حرام أم حلال"، وهو السؤال الذي لم يتردد في الإجابة السريعة عليه بأنه لا يجوز أن يتجسس أو يفتش أحد الزوجين فى تليفون الآخر.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء في فتواه المثيرة :"الشرع الشريف منعنا من التجسس والتحسس، ولكن ما الذى يدفع المرأة للتفتيش فى تليفون زوجته والعكس، صفة "التشكك" وهى مثل زى السرطان "سرطان الحياة الزوجية".

وختم الوردانى فتواه بالقول : "من مصادر التشكك التربية أن الزوج والزوجة تشربوا هذا التشكك من النشأة يعنى الأم دائما تربى ابنتها على خلي بالك من حركات زوجك وأن الأصل إن الرجال عنيهم زاغئة، وهذا يؤسس للمعصية المتكررة وهى سوء الظن وهذا حرام، كذلك الابن قد يربيه والده على عدم الثقة فى النساء بشكل عام ويكبر على هذا فيكون دائما لديه سوء ظن وتشكك".