السعودية تلغي إلزام المرأة باصطحاب محرم في الفنادق

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ألغت السلطات السعودية شرط اصطحاب المرأة لأحد محارمها لتسكينها في الفنادق.

ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة السعودية، أحمد الخطيب، أقر السماح بإسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، بشرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف وهو الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وتضمن قرار الخطيب كذلك أنه على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كانت مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك السعوديين، والمقيمين، والزائرين الأجانب، والسياح.

في سياق آخر، أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن سؤال حول إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة "دون حجاب"، حيث أكدت الهيئة أنه غير مسموح بوجود الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية؛ دون حجاب.

وكان السؤال الذي طرحه أحد المغردين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية في السعودية في "تويتر"، حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال للمرأة بصورة؛ دون حجاب. وردت الأحوال المدنية: لا يمكن ذلك.

وفي سؤال آخر حول لون الحجاب الذي يجب أن ترتديه المرأة، أجابت الوكالة أنه يجب أن يكون لون الحجاب أسود.