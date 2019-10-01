السعودية تلغي إلزام المرأة باصطحاب محرم في الفنادق ابنة مرسي تكشف عن الموقف الذي أبكى والدها بشدة إجراء في محاكمة البشير يقلب القضية رأسا على عقب سياسي «سعودي» يثير الرعب في قلوب متمردي «عدن» بـ«خبر صادم» تسجيل نادر.. أول خطاب ملكي عبر الإذاعة السعودية إعلان سار من «الشرعية» لأكثر من 9 مليون يمني في كافة المحافظات ..وهذا ما سيتم صرفه الأحد القادم عبر بنك «الأمل والكريمي« عاجل.. السعودية تفتح اتصالات عليا مع مهدي المشاط عبر طرف ثالث عاجل.. السعودية تدرس إيقاف الحرب مع الحوثيين.. وجهات دولية تشجع علي الخطوة جديد الطب والبحوث .. البامية الحل السري لعلاج السكر السعودية.. انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم
كشفت الشيماء محمد مرسي، ابنة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، عن موقف حدث بينهما جعله يبكي بشدة.
وكتبت نجل الرئيس المصري الراحل عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" قلت لأبى يوما كلما ذُكر فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة فى موضع رأيت فعلك معى يطابقه،فبكى وقال:يا ليتنى شعرة فى رأسه".
وتابعت داعية له:"فاللهم أكرمه بصحبة الحبيب وآنسه برفقته كما أكرمنى وآنسنى اقتداءا به، وافض عليه من النعيم حنانا من لدنك كما أفاض علىّ من حسن صنيعه".
وتفاعل معها مئات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.