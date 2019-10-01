ابنة مرسي تكشف عن الموقف الذي أبكى والدها بشدة

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الشيماء محمد مرسي، ابنة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، عن موقف حدث بينهما جعله يبكي بشدة.

وكتبت نجل الرئيس المصري الراحل عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" قلت لأبى يوما كلما ذُكر فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة فى موضع رأيت فعلك معى يطابقه،فبكى وقال:يا ليتنى شعرة فى رأسه".

وتابعت داعية له:"فاللهم أكرمه بصحبة الحبيب وآنسه برفقته كما أكرمنى وآنسنى اقتداءا به، وافض عليه من النعيم حنانا من لدنك كما أفاض علىّ من حسن صنيعه".

وتفاعل معها مئات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.