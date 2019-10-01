سياسي «سعودي» يثير الرعب في قلوب متمردي «عدن» بـ«خبر صادم»

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية "سابراك" سلمان الأنصاري، إن رفض متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي لمطالبات التحالف والشرعية بتسليم المدن والمرافق الحكومية التي احتلوها في جنوب اليمن؛ سيتسبب في ضربهم واقصائهم عسكريا من قبل التحالف والجيش اليمني.

وأوضح في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، أن ذلك سيأتي "بناءا على نصوص البيانات الأممية تحت الفصل ال٧ ببنود ٣٩-٥١ التي تخول للشرعية بسط نفوذها على كافة أراضي اليمن".

وكانت قوات التحالف طالبت في أغسطس الماضي "كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من مليشيات الانتقالي وقوات مايسمى الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.