تسجيل نادر.. أول خطاب ملكي عبر الإذاعة السعودية

السبت 05 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية مقطعاً صوتياً نادرًا، لأول خطاب ملكي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يبث عبر أول محطة إذاعية سعودية، وكان ذلك قبل سبعين عاماً ميلادية.

وأذيع الخطاب الذي ألقاه الملك فيصل نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، والذي تضمن ترحيباً بالحجاج الذين قَدِموا إلى المشاعر المقدسة، وتمنياته لهم بالحج المبرور والذنب المغفور.