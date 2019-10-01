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جديد الطب والبحوث .. البامية الحل السري لعلاج السكر

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت أبحاث غذائية عن علاج سحري جديد لمرض السكر من النوع الثاني ، وهو البامية المجففة.

و في إحدى الدراسات الحديثة، وجد باحثون في الهند أن الفئران المصابة بمرض السكري التي تتغذى على حبوب البامية المجففة شهدت انخفاضًا في مستويات الجلوكوز في الدم.

في سياق متصل ، أكد العديد من مرضى السكري لموقع "ديابيتيس" الإلكتروني، إنهم شهدوا انخفاضًا في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية في الماء لليلة كاملة، ثم قيامهم بشرب عصيرها في الصباح.

و كانت بذور البامية المحمصة دواءً شعبيًا في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج مرض السكري.

وبحسب الدراسات فإن الألياف غير القابلة للذوبان التي تتواجد في البامية تساعد في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

 
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