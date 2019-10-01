إيقاف الدوري التونسي بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، الخميس، إيقاف مباريات الدوري المحلي، حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد: "الدوري سيستأنف نشاطه بإجراء مباريات الجولة الخامسة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما دوري الدرجة الثانية (الرابطة المحترفة الثانية) فسيستأنف نشاطه يومي 19 و20 من الشهر ذاته بإجراء مباريات الجولة الثالثة".

وتجري تونس الأحد المقبل، انتخاباتها البرلمانية، فيما حددت هيئة الانتخابات، مبدئيا، 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعدا للجولة الثانية من "الرئاسية".