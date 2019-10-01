حرق أول قناة فضائية في العراق .. وقناصين مجهولين يبدؤون بالفتك بالمتظاهرين

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين أحرقوا مقر قناة تلفزيونية فضائية في العاصمة العراقية بغداد.

نقلت مراسلة "سبوتنيك" عن علي المكدام، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن مسلحين اقتحموا مقر قناة "دجلة" الفضائية العراقية، وأضرموا النار فيه.

أشخاص يساعدون متظاهرا مصابا في مظاهرة أثناء حظر التجوال في بغداد، بعد 3 أيام من تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أعمال عنف، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019

وأوضح المكدام، أن قوات الشرطة الاتحادية، اقتحمت مقر قناة "NRT" العربية الفضائية في بغداد.

ويذكر أن القناتين العراقيتين كانتا تغطيان التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد بصورة مكثفة.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية العراقية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.