جديد الطب والبحوث .. البامية الحل السري لعلاج السكر السعودية.. انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم الكشف لأول مرة عن سلاح الحوثيين السري الذي يهدد قيادات الشرعية والجيش صلاح يثير جدلا بمنتخب مصر.. استبعاد للراحة أم رفض الانضمام إيقاف الدوري التونسي بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية حرق أول قناة فضائية في العراق .. وقناصين مجهولين يبدؤون بالفتك بالمتظاهرين العلماء يرصدون لأول مرة الشبكة الكونية حيث تولد المجرات والثقوب السوداء مهام السعوديات في الجيش... وما هدف المملكة من تجنيدهن؟ المنتخبين السعودي والفلسطيني يتنافسان في رام الله للمرة الأولى حدث نسائي سعودي غير مسبوق ولأول مرة بالمملكة
قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين أحرقوا مقر قناة تلفزيونية فضائية في العاصمة العراقية بغداد.
نقلت مراسلة "سبوتنيك" عن علي المكدام، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن مسلحين اقتحموا مقر قناة "دجلة" الفضائية العراقية، وأضرموا النار فيه.
أشخاص يساعدون متظاهرا مصابا في مظاهرة أثناء حظر التجوال في بغداد، بعد 3 أيام من تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أعمال عنف، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019
وأوضح المكدام، أن قوات الشرطة الاتحادية، اقتحمت مقر قناة "NRT" العربية الفضائية في بغداد.
ويذكر أن القناتين العراقيتين كانتا تغطيان التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد بصورة مكثفة.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية العراقية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.