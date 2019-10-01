جديد الطب والبحوث .. البامية الحل السري لعلاج السكر السعودية.. انطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم الكشف لأول مرة عن سلاح الحوثيين السري الذي يهدد قيادات الشرعية والجيش صلاح يثير جدلا بمنتخب مصر.. استبعاد للراحة أم رفض الانضمام إيقاف الدوري التونسي بسبب الانتخابات البرلمانية والرئاسية حرق أول قناة فضائية في العراق .. وقناصين مجهولين يبدؤون بالفتك بالمتظاهرين العلماء يرصدون لأول مرة الشبكة الكونية حيث تولد المجرات والثقوب السوداء مهام السعوديات في الجيش... وما هدف المملكة من تجنيدهن؟ المنتخبين السعودي والفلسطيني يتنافسان في رام الله للمرة الأولى حدث نسائي سعودي غير مسبوق ولأول مرة بالمملكة
تشهد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، حدثا غير مسبوق يتعلق بالمرأة السعودية، وهو انطلاق أول دوري نسائي بكرة القدم.
ينطلق الدوري النسائي من مدينة جدة، تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ونقلت الصحيفة عن العمري أن "الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، إذ ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.