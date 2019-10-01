حدث نسائي سعودي غير مسبوق ولأول مرة بالمملكة

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تشهد المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، حدثا غير مسبوق يتعلق بالمرأة السعودية، وهو انطلاق أول دوري نسائي بكرة القدم.

ينطلق الدوري النسائي من مدينة جدة، تحت رعاية الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بحسب تأكيد رئيس اللجنة المنظمة لدوري جدة النسائي، هيثم العمري، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ونقلت الصحيفة عن العمري أن "الدوري سينطلق بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، إذ ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.