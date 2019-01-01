سوني تفرح عشاق ألعاب PlayStation

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أفرحت "سوني" عشاق ألعاب PlayStation بإعلانها عن تخفيض أسعار خدمة PlayStation Now التابعة لها.

وأوضحت الشركة في منشور لها أن أسعار الاشتراك في خدمة PlayStation Now ستنخفض حتى 9.99 دولار أمريكي شهريا.

أما مبلغ الاشتراك في الخدمة المذكورة لمدة 3 أشهر فسيصبح 24.99 دولار (بدلا من 44.99 دولار)، والاشتراك لمدة سنة سيكون بقيمة 59.99 دولار (بلا من 99.99 دولار).

وأشارت الشركة إلى أنها تملك أكثر من 800 لعبة حاليا في خدمة PlayStation Now، وستضيف إلى هذه الخدمة عددا من الألعاب الشهيرة كـ 4 God of Wa و Grand Theft Auto ، واعتبارا من أكتوبر الجاري ستظهر فيها كل شهر مجموعة جديدة من الألعاب.

وكانت "سوني" قد ذكرت منذ مدة أنها ستطلق الجيل الخامس من منصات PlayStation لألعاب الفيديو بميزات متطورة وتقنيات تمكنها من تشغيل الألعاب التي تحوي مقاطع فيديو بدقة "8K".