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رغد صدام حسين تنشر فيديو مؤثر لاستهداف متظاهرين في العراق .. شاهد

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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نشرت رغد صدام حسين أمس الخميس مقطع فيديو لاستهداف أحد المحتجين خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية، قالت إنه يمثل “اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وعلقت ابنة الرئيس العراقي الراحل على مقطع الفيديو بالقول: “نعتذر لقساوة المنظر ولكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وكانت رغد قد دعمت أمس الأربعاء التظاهرات قائلة: “معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا،ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”،مضيفة: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق باذن الله”.

 

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