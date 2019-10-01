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تحذير عاجل لسكان إسطنبول.. الخطر يقترب

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، اليوم الجمعة، من أمطار غزيرة تقترب من مدينة إسطنبول ومن المتوقع بدأ تساقطها علي المدينة في نهاية اليوم .

وشددت على أن الأمطار ستهطل بكميات كبيرة على إسطنبول في ساعات المساء .

ودعت الهيئة، المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الاستعداد لهطول الأمطار .

كما طالبت أصحاب المركبات العمومية والخاصة بتوخي الحذر خلال هطول الأمطار وعدم السرعة الزائدة.

  
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