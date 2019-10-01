دول خليجية تحذر مواطنيها من السفر للعراق

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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دعت الكويت وقطر، إلى "التريث" وعدم السفر إلى العراق؛ نظرًا للاضطرابات والمظاھرات التي یشھدھا الأخير.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن خارجية بلدها دعت المواطنین الكویتیین الذین ینوون السفر إلى العراق إلى "التریث وعدم السفر في الوقت الراهن نتیجة الاضطرابات والمظاهرات التي یشهدها عدد من المدن العراقیة".

وأهابت بالمواطنین المتواجدین حالیا بالعراق إلى "ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحیطة والحذر".

كما دعتهم إلى "الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعلیمات السلطات المحلیة حتى یتیسر موعد المغادرة".

بدورها، دعت الخارجية القطرية، مواطنيها إلى "التريث وعدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، وإلى مغادرة المواطنين القطريين للعراق فورًا نظرًا للتطورات التي يشهدها".

وطالبت الخارجية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، المواطنين القطريين الزائرين للعراق لاتخاذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات.

ومساء الخميس، دعت الخارجية البحرين، مواطنيها، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن؛ نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها.

والثلاثاء الماضي، بدأت موجة احتجاجات عنيفة للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيرا من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد وقوع 35 قتيلاً و2433 جريحا حتى مساء الخميس.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.