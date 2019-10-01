وفد شبابي يمني يشارك في ملتقى عربي بالأردن

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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تشارك اليمن في اللقاء السادس عشر لشباب العواصم العربية في العاصمة الادرنية عمان بوفد شبابي برئاسة ياسر حسن الاهدل مدير عام الادارة العامة لبيوت الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وتشارك في الملتقى الذي بدأ اليوم الجمعة ، ثلاث عشرة دولة اضافة للجامعة العربية خلال الفترة من ٤ وحتى ١٢ من الشهر الحالي .

واشار رئيس وفد اليمن ياسر حسن الاهدل في تصريح صحفي الى اهمية المشاركة في اللقاء السادس عشر لشباب العربي من اجل اظهر الجوانب الثقافية والاجتماعية للبلادنا امام الدول المشاركة .

وتحدث الاهدل عن دور الفاعل لوزارة الشباب والرياضة بقيادة وزيرها نائف البكري في تسهيل كافة الصعوبات من اجل التواجد والمشاركة في اللقاء ونحن بدورنا سوف نقدم الصورة الحقيقة ليمن الذي يمتلك الثقافة الاجتماعية .

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض المبادرات الثقافية بين المجتمعات العربية ودورها في توعية وتثقيف المجتمع.

كما ستتضمن حلقات نقاشية وحوارية بين المشاركين وسيتم عرض تجارب الدول في المبادرات الشبابية واثرها على سلوك المجتمع.

ويسعى الملتقى الى تعزيز دور الشباب في صناعة المبادرات وتشجيع الطاقات المبدعة من الشباب على الانتاج ومساعدة المجتمع ..كما يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الشباب العربي ، وتبادل الخبرات الثقافية والاجتماعية .