عاجل : الفريق علي محسن يوجه دعوة هامة لجميع اليمنيين ويرد على دعوة الأمير خالد بن سلمان

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دعا نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح ، الجمعة، إلى اصطفاف وطني واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وقال محسن في تغريدة تابعها مأرب برس اليوم على حسابه في تويتر: "نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفاً واحدًا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني".
وأضاف "ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادة الشرعية ضد مشروع إيران التخريبي في اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".
وكان نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، قد قال في وقت سابق، إنه "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفاً واحداً أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني".
وقال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، إن بلاده "تنظر بإيجابية" إلى التهدئة التي أعلنها الحوثيون.
وأضاف ابن سلمان، في سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، أن "التهدئة التي أُعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية؛ كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تُطبق بشكل فعلي، كما أكد ذلك ولي العهد (محمد بن سلمان)".
وأكد أن "حديث النظام الإيراني عن تهدئة في اليمن، وربطها بمحاولة الخروج مما يواجهه من أزمات، هو استغلال ومتاجرة رخيصة باليمن وشعبه، بعد أن أشعل النظام الإيراني الأزمة في اليمن واستمر في تأجيجها".
وذكر "النظام الإيراني يسعى وبكل وقاحة لاستغلال اليمن لمصالحه، فمن جهة يلقي باللوم والتهمه على اليمنيين تهربا من مسؤولية أعماله الإرهابية، ومن جهة أخرى يقللون من قيمة اليمنيين بالحديث نيابة عنهم، بأنهم من يسعى للتهدئة في اليمن في إطار حملة التضليل والكذب التي لا تنطلي على أحد".
واستطرد نائب وزير الدفاع السعودي قائلا :"آن الأوان ليقف اليمنيون، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيراني".