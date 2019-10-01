نداء استغاثة لطلاب اليمن في الصين و 17 طالبا للدكتوراه يرفعون مطالب عاجلة تبحث عن حل

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أطلق اليوم 17 باحثا يمنيا في جمهورية الصين وكلهم "طلاب الدكتوراه " نداء استغاثة بالسلطات الرسمية سرعة التدخل لحل الأوضاع التي يمرون بها وتحديدا سفارة اليمن في بكين .

وقال بيان الاستغاثة الذي وصل مأرب برس " أن غياب دور الملحقية الثقافية وتعنت الملحق الثقافي ورفضه التعامل مع واجباته تجاه الطلاب، سواء بمخاطبة جهات الداخل بوضع وتوضيح مشاكلهم ، او المشاكل التي يواجهها الطلاب بشكل متكرر في الجامعات واحدة من البرز الإشكاليات التي تواجههم .

إضافة إلى رفض الملحقية التعاطي مع مشاكلهم وحلها والتجاوب معها وكأن الأمر خارج مهمتهم واختصاصهم كذلك عدم انجازه اي تقدم في حل قضايا الطلاب والتي صار على معظمها اكثر من عامين دون حل يذكر او حتى بعض الجهود .

وفي البيان الذي وصل مأرب برس حدد الطلاب ابرز مشاكلهم على النحو التالي :

اولا : مشكلة تمديد لطلاب الدكتوراه التي لدينا اكثر من ١٧ طالب حتي الان تم رفض التمديد من قبل ال(CSC) وعدم جدية الملحقية لتبني هذه القضية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وحل هذه المشكلة .

ثانيا: إهمال في متابعة وضع الطلاب العالقين في عمان الذين مهددين بالعودة الي الوطن بسبب كثرة الوافدين وانخفاض معدل المقابلة اليومية للطلاب في السفارة الصينية وعدم التعاون بجدية بعمل تمديد للطلاب الذين لازالوا في عمان في انتظار حل الملحقية الذي لم تفكر به بعد .

ثالثا: استغاثة الطلاب بالملحقية لإيجاد حلول في فتح الحسابات البنكية والتواصل مع الجامعات والتنسيق معها او التواصل مع البنوك وإيجاد حلول لهؤلاء الطلاب .

رابعا: عد احترام الطلاب اثناء التخاطب معهم والاساء لهم بالكلام او إغلاق التلفون في وجه الطالب .

لم تقف الملحقية يوما ما مع الطالب وحل مشكلته وإنما تقف في وجه الطالب واختلاق الكثير من الأعذار والصراخ في وجه الطالب ومنهم التهديد بالفصل او عدم حل مشكلته التي جاء من اجلها او التعامل معه في اَي قضية لاحقة .

وايضا عد احترام الطلاب اثناء التخاطب معهم والاساء لهم بالكلام او إغلاق التلفون في وجه الطالب

وغيرها الكثير من المشاكل الذي يواجها الطلاب الدارسين في الصين عند تعاملهم مع الملحق