اعلان جديد من قوات التحالف وهذا ماحدث صباح اليوم في صنعاء وصعدة بداية سقوط صنعاء من الداخل وحقيقة صادمة تتغافل عنها ايران.. تهميش ابوعلي وتحول محمد علي الى مفسبك وتفسير مختلف لمسمى انصار الله وهذا ما احدثه مقتل صالح بن سلمان يرد على عروض الحوثيين ضربة جديدة وموجعة للامارات بعد اجتثاث المئات من ابواقها افتتاح اول مقهى للحشيش.. ولامكان لقدم في تصريح شجاع.. سياسي سعودي ينسف عبر قناة يمنية أكاذيب حكام «الإمارات»الموجهة للشرعية وجيشها الوطني الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا بين القتل والإصابة والخطف.. تعرف على حصاد أسبوع من التوحش «الحوثي» بحق المواطنين مليشيات الانتقالي تشعل فتيل أزمة جديدة لخنق سكان«عدن»ومصادر تتحدث عن انتهاكات مناطقية ضد أبناء «الشمال»..تفاصيل صدور قرار جمهوري جديد
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء وسقوطهما داخل محافظة صعدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم صاروخين باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في صعدة.
وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.