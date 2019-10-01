افتتاح اول مقهى للحشيش.. ولامكان لقدم

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فتح أول مقهى متخصص في تدخين الحشيش بكل أنواعه في الولايات المتحدة، أبوابه أمام الزبائن، قرب هوليوود في لوس أنجلوس.
وأظهرت الصور طابورا طويلا جدا خارج مقهى “لويل” قبل افتتاح أبوابه، ليزدحم الموقع الجديد فورا بالزبائن، الذين دخنوا أنواع الحشيش المختلفة، مع تناول الطعام.
وافتتح المقهى الذي يتسع لأكثر من 240 شخصا، أبوابه لمن هم فوق 21 عاما فقط، وأتاح لهم طلب أنواع الحشيش المختلفة من قائمة مشابهة لقائمة الطعام العادية في المطاعم، وفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية.
ويتم تمويل المطعم من قبل مزارعي القنّب التابعين لشركة “لويل هيرب”، التي تضم بين مؤيديها مشاهير أمثال نجمة البوب مايلي سايرس والممثل كريس روك والممثلة الكوميدية سارة سيلفرمان.
ورغم أن الطعام الذي يتم تقديمه لم يتضمن الحشيش، فسيتم توفير “مستشار خاص” للزبائن، يقوم بتوفير النصائح حول كيفية إضافة نباتات القنب إلى الطعام.
وسمحت كاليفورنيا بتجارة الحشيش بشكل تجاري في يناير 2018.