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بين القتل والإصابة والخطف.. تعرف على حصاد أسبوع من التوحش «الحوثي» بحق المواطنين

الجمعة 04 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية (266) انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة من 20 ـ 27 سبتمبر2019م.

 

وتوزعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشئات التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.

 

وقالت الشبكة في تقريرها الأسبوع عن الحالة الحقوقية في اليمن إن فريق الرصد والتوثيق الميداني وثّق 22 حالة قتل بينهم امرأة، و 3 أطفال و 12 حالة إصابة 3 أطفال و4 حالات إصابة نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيات الحوثي بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان، و 3 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر و 126 حالة اعتداء على الأعيان المدنية والمركبات الخاصة.

 

وكثفت ميليشيا الحوثي قصفها العشوائي على الأحياء السكنية مما تسبب بتضرر 48 منشأة خاصة بشكل جزئي و12 منشأة بشكل كلي، وفقا لما ذكر التقرير.

 
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