مليشيات الانتقالي تشعل فتيل أزمة جديدة لخنق سكان«عدن»ومصادر تتحدث عن انتهاكات مناطقية ضد أبناء «الشمال»..تفاصيل

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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منعت نقطة العلم العسكرية بعدن التابعة لمليشيات الانتقالي الإماراتية اليوم الخميس دخول شاحنات نقل الغاز القادمة من محافظة مأرب والمخصصة لاسعاف مدينة عدن من أزمة غاز الطبخ المنزلي المستمرة أكثر من شهرين.

وأوضح عدد من سائقي الشاحنات لـ«مأرب برس» بأنهم تعرضوا للاهانة والسب والتهديد بالتصفية من قبل جنود الانتقالي بسبب انتمائهم للمحافظات الشمالية , ولم يسمح لهم بادخال الشاحنات بل تم ايقافهم واستدعاء من يتعاملون معهم في عدن لادخال بعض القاطرات فقط بعد 24 ساعة من الانتظار.

وناشد سائقوا الشاحنات شركة الغاز الوطنية توفير الحماية الشخصية لهم في مداخل عدن مهددين بالتوقف عن نقل الغاز في ظل تحكم المليشيات برقاب وارزاق الناس.

وتعرض إثنان(أخوان) من ملاك إحدى شاحنات نقل البضائع للقتل قبل أسبوعين أثناء مرورهم قرب إحدى معسكرات الحزام الامني بلحج في طريق عودتهم من ميناء عدن إلى مسقط رأسهم في صنعاء.