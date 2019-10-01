صدور قرار جمهوري جديد

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تعيين المقدم فائز سالم طاحس مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى عدن ـ سبأنت : صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى الى رتبة عقيد. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية