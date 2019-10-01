محاولة يمنية مع الاتحاد الأوروبي لدعم قطاعي التعليم والصحة

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بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، دعم قطاعي التعليم والصحة والقطاع الخاص في عملية اعادة الاعمار واعادة تأهيله بما يوجد بيئة ملائمه لعودة رأس المال الوطني المهاجر للمشاركة في إعادة البناء.
واكد وزير التخطيط مواصلة تقديم التسهيلات والتراخيص للمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
من جهته ابدى السفير جروندبرج استعداد الاتحاد الاوروبي تقديم الدعم وبناء القدرات والدعم الفني للبنك المركزي اليمني لمواصلة دوره في انعاش الاقتصاد.
واكد مواصلة الدعم وتوطيد الشراكة الحقيقة مع الحكومة اليمنية ووقوف الاتحاد الاوروبي مع وحدة وسلامة الاراضي اليمنية.