شهادة جديدة لمحافظة مأرب .. ورئيس الوزراء يجري تواصلا مع اللواء سلطان العرادة

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالأداء الفاعل لقيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب والأجهزة الأمنية والتنفيذية، في تسيير العمل الخدمي والتنموي وتكريس أجواء الاستقرار وترتيب أولوياتها بشكل ناجح ساعد على التسريع بتحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن مخططها التخريبي الذي استهدف اليمن واليمنيين دون استثناء.

ووجه رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، بأهمية استمرار هذه الجهود ومضاعفتها والحفاظ على النموذج المتميز الذي قدمته مأرب وأبنائها ابتداء من التصدي البطولي والشجاع للانقلاب وتلقين عناصره المتمردة هزيمة قاسية ومذلة، و الالتفاف صفا واحدا لمناصرة أخوانهم في المحافظات الأخرى لاستعادة السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، واحتضانهم لآلاف النازحين الفارين من بطش المليشيات الانقلابية.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ مأرب على الأضرار التي خلفتها السيول التي اجتاحت المحافظة مؤخرا وما تعرضت له مخيمات النازحين من أضرار والإجراءات المتخذة للتعامل معها، بما في ذلك ممتلكات المزارعين والجوانب الأخرى خاصة الطرقات، وكذا الحالة الأمنية في المحافظة وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، إضافة إلى الجوانب الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.

بدوره عبر محافظ مأرب، عن تقديره لمتابعة دولة رئيس الوزراء المستمرة والمباشرة والتي تعكس ما يتصف به من روح المسؤولية والحرص على أبناء الوطن و متابعته لكل ما يهم أمورهم و شؤونهم.. مشيرا إلى الجهود التي تم بذلها للتعامل مع ما خلفته سيول الأمطار من دمار وأضرار، والتنسيق القائم لاغاثة النازحين المتضررين منها.. لافتا إلى الأوضاع الخدمية والأمنية على ضوء المشاريع المنفذة لتعزيزها وتطويرها بالتنسيق مع الحكومة.