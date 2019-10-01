التعادل يحسم قمة مانشيستر يونايتد وأرسنال بالدوري الإنجليزي

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حسم التعادل، الإثنين، قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمرليغ"، بين مانشستر يونايتد، وضيفه أرسنال، بهدف لكل منهما.

وجاءت المباراة الختامية للجولة، سريعة وقوية من الجانبين، وإن كان الأداء متوسطًا في الشوط الأول، الذي حسمه مانشستر يونايتد بالتقدم بهدف عن طريق الإسكتلندي "سكوت مكتوميناي"، في الدقيقة (45).

ولكن اختلف الحال في الشوط الثاني، وتحول اللقاء ليكون أكثر إثارة من الجانبين، ورغم الضغط الكبير لمانشستر، جاء هدف التعادل لأرسنال عبر الغابوني "بيير إيميريك أوباميانغ"، في الدقيقة (58).

حاول مانشيستر يونايتد كثيرًا، لكنه لم ينجح في تسجيل هدفه الثاني والفوز بالمباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى أرسنال للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد.

كما صعد مانشستر يونايتد للمركز العاشر برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن بيرنلي.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 21 نقطة.