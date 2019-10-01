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محكمة إسبانية تبرئ ميسي من غسيل الأموال

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات
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برأت المحكمة الوطنية الإسبانية، الأرجنتيني نجم نادي برشلونة "ليونيل ميسي"، من تهمة الغش والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وأمرت المحكمة، الإثنين، بحفظ القضية المرفوعة ضده من قبل أحد العاملين في المؤسسة التي يديرها "ميسي" سابقا.

واعتبرت القاضية "ماريا تاردون"، أن الشكوى المرفوعة من قبل الموظف السابق ضد "ميسي" ووالده وشقيقه، لا تتوفر على أي أدلة، تدين المؤسسة في التهم الموجهة ضدهم، وقالت: "لا توجد في الشكوى المرفوعة أي شبهة جنائية أو أي شبهة لعمل إجرامي".

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