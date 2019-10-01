قصة الرجل الانجليزي كاره المسلمين الذي تحول الى مسلم بسبب محمد صلاح السعودية تعلن عن محاكمة 45 شخصًا بينهم نساء عاجل : مصدر امني رسمي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مرافقي محافظ تعز ويتحدث عن الجناة توجيهات من رئيس الحكومة تخص محافظة في الجنوب وتفاصيل مكالمة هاتفية مع محافظ عاد من السعودية علا الفارس تهاجم MBC بشدة.. وتتضامن مع مذيعة سعودية خبر سار لفئة من اليمنيين في جميع المحافظات مكتب شؤون حجاج اليمن يفاجئ منتخبنا الوطني للناشئين بمكة المكرمة من الرياض وبمشاركة قطر .. بيان عسكري عاجل لرؤساء أركان دول الخليج اللواء أمين العكيمي يبعث برقية عزاء لأحد قيادات الجيش الوطني ووجهاء المحافظة مقتل المرافق الشخصي لمحافظ تعز ومصادر متعددة تكشف ما حدث
أعلنت السعودية، الخميس، محاكمة 45 شخصًا بينهم سيدتان، اتهموا بـ"تشكيل خلية إرهابية" استهدفت رجال أمن ومنشآت دينية.
ووفق ما نقلت فضائية "الإخبارية" السعودية: "بدأت اليوم محاكمة خلية مكونة من 45 إرهابياً بينهم سيدة سعودية وأخرى فلبينية".
ووجهت النيابة السعودية العامة للمتهمين، عدة تهم من بينها، "تفجير مساجد في أبها ونجران والإحساء، وقتل رجال أمن بينهم العقيد كتاب الحمادي".
وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
وفي أبريل 2016، قتل العقيد كتاب الحمادي، مدير مباحث القويقعية، غربي الرياض، لإطلاق نار من مصدر مجهول ما أدى إلى مقتله.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، وبث مقطعًا مصورًا لإقدام عناصره على اغتيال الحمادي.