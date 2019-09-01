عاجل : مصدر امني رسمي يكشف تفاصيل حادثة مقتل مرافقي محافظ تعز ويتحدث عن الجناة

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن مصدر أمني بإدارة شرطة مديرية الشمايتين بمحافظة تعز مساء اليوم الخميس ان ماحصل في مدينة التربة اليوم جريمة جنائية .

وأوضح المصدر في تصريح نقله الاعلام الامني التابع لشرطة تعز بأن الحادثة الجنائية بحسب المعلومات الأولية المتوفرة بدأت بمشادة كلامية بين أحد أفراد طقم عسكري وسيارة هايلوكس تحمل مسلحين ، حيث تطورت المشادة الكلامية لتبادل إطلاق النار بين الطقم العسكري وأفراد السيارة الهيلوكس أدت إلى مقتل أسامة عبدالحكيم الأشعري و أشرف عبدالجبار الذبحاني و الذي تشير المعلومات انها يعملان مرافقين لمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان وإصابة ٤ إخرين .

وأكد المصدر الأمني بأن شرطة الشمايتين والبحث الجنائي وقوات الأمن الخاص وفور وقوع الحادثة ، تحركت وفق الإجراءات القانونية اللازمة ، و تبذل قصار جهدها لاحتواء الإشكالية و وملاحقة الجناة و القبض عليهم وتسليمهم للعدالة ، و كشف تفاصيل الحادث الأليمة .

وكان مأرب برس نشر عصر اليوم خبرا عن الحادثة وتفاصيل ماحدث

ودعا المصدر في ذات الوقت جميع المعنيين بضبط النفس وتجنيب مدينة التربة الصراع وعدم استغلال الحادثة وتوظيفها لاشاعة الفوضى و الإخلال بأمن المدينة ، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ضبط الجناة ايا كانوا ، و تطبيق القانون .