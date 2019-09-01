توجيهات من رئيس الحكومة تخص محافظة في الجنوب وتفاصيل مكالمة هاتفية مع محافظ عاد من السعودية

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجرى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بمحافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس، للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة، والإجراءات التي تتخذها قيادة السلطة المحلية لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز أداء مؤسسات الدولة.

وناقش رئيس الوزراء مع محافظ سقطرى الذي عاد مؤخرا من السعودية، الخطط المعدة لتنفيذ عدد من المشاريع لخدمة تطلعات أبناء المحافظة وتلبية احتياجاتهم في الجوانب ذات الأولوية، وذلك على ضوء نتائج لقاء محافظ سقطرى برئيس الجمهورية مؤخرا.. لافتا إلى القرارات التي اعتمدتها اللجنة الأمنية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في سقطرى وإفشال أي مخططات تحاول النيل من الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

كما اطلع رئيس الوزراء على الجهود الجارية لإنقاذ قارب عاطل وهو في طريقه من محافظة المهرة إلى جزيرة سقطرى وعلى متنه 60 شخصا، والنداءات التي تم توجيهها لقوات التحالف لمساندة البحرية اليمنية في جهود الإنقاذ.

وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل، لخطط السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى، وما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار والنهوض بالأوضاع الخدمية والتنموية.. مشددا على ضرورة إيلاء الأوضاع الخدمية والتنموية اهتماما اكبر وخاصة الكهرباء.

وفي موضوع اخر وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات سيول الأمطار التي اجتاحت محافظة لحج، مشددا على ضرورة ان تكون الأولوية الان لعمليات الإنقاذ والإيواء وإعادة فتح الطرقات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع محافظ لحج ، اللواء احمد عبدالله التركي، حيث اطلع على الاضرار التي أحدثتها سيول الأمطار التي اجتاحت المحافظة مؤخرا بما في ذلك تضرر مخيمات النازحين وكذلك الأضرار الأخرى في المنازل وممتلكات المزارعين والدمار الذي حدث للطرقات، خاصة في الحوطة عاصمة المحافظة ومديريتي طور الباحة والمضاربة وبقية المديريات.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية حصر الأضرار وإيصال المعونات و المساعدات للمتضررين المستحقين فعليا، بالتنسيق مع قوات تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمنظمات الأممية والدولية الاغاثية.. لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لفتح الطرقات المقطوعة أو التي تعرضت للدمار نتيجة السيول وكذا إزالة المخلفات الناتجة عنها.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستوى المديريات المتضررة لحصر الأضرار والرفع بشكل عاجل بالاحتياجات الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

بدوره عبر محافظ لحج، عن تقديره لمتابعة واهتمام رئيس الوزراء ، مستعرضا التقارير الاولية حول حجم الاضرار التي خلفتها السيول في عدد من مديريات المحافظة، والجهود التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية للتعامل مع ذلك وفقا للإمكانات المتاحة، والدعم المطلوب من الحكومة لتسريع عمليات الاغاثة والمساعدة للمتضررين.