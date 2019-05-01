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خبر سار لفئة من اليمنيين في جميع المحافظات

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار اليوم الخميس، عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية لشهر أكتوبر، ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وقال رئيس الهيئة علي الهدار بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنه بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر أكتوبر 2019م ابتداءً من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.

ودعا الهدار، كافة المتقاعدين للتوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر أكتوبر، مشدداً على ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية عند التوجه لاستلام المعاشات.

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