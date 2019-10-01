مكتب شؤون حجاج اليمن يفاجئ منتخبنا الوطني للناشئين بمكة المكرمة

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أقيم اليوم في مقر مكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة حفل استقبال لمنتخبنا الوطني للناشئين وذلك بعد اتمامهم لأداء العمرة في إطار زيارتهم للملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الحفل بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش والوكيل المساعد طارق القرشي وعموم الموظفين، وأقيمت لهم مأدبة غداء وحفل تكريم رمزي من الوزارة للمنتخب

وألقى الرباش كلمة رحب فيها بالمنتخب ناقلاً لهم تحيات معالي وزير الأوقاف والإرشاد والقيادة السياسية وهنأهم بهذا الفوز، كما ألقى القرشي كلمة شكر فيها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم على جهودهم مع المنتخب وحث اللاعبين والاداريين في المنتخب على بذل المزيد من الجهود لتشريف اليمنيين وأكد عليهم بأن جهودهم وانجازاتهم جاءت لتتجاوز الانقسامات ولملمة الجراح للشعب اليمني كما استعرض الوكيل القرشي أبرز محطات وانجازات مكتب شئون حجاج اليمن .

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد أحرز فوزا ليتأهل رسميا بموجبه لنهائيات كأس آسيا ٢٠٢٠ تحت سن ١٦.