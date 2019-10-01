من الرياض وبمشاركة قطر .. بيان عسكري عاجل لرؤساء أركان دول الخليج

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اعلن بيان لرؤساء أركان دول الخليح، الخميس، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية.
وشدد البيان، الذي صدر بنهاية الاجتماعات التي عقدت بالرياض، على أن أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس.
وأضاف أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية، مشدداً على أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.
يذكر ان الاجتماعات التي انعقدت بالرياض شهدت حضورا قطريا.