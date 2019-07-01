اللواء أمين العكيمي يبعث برقية عزاء لأحد قيادات الجيش الوطني ووجهاء المحافظة

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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بعث اللواء / امين علي العكيمي محافظ محافظة الجوف برقية عزاء ومواساة للشيخ / صالح بن علي الحاج واولاده في استشهاد العقيد عبدالله / بن صالح الحاج رحمه الله , الذي تعرض لعملية اغتيال قبل يومين في محافظة لجوف بطلق ناري غادر وهو يصلي المغرب داخل المجمع الحكومي بالحزم بالجوف.

وبحسب المصادر يعتبر الحاج أحد قادات الجيش الوطني واحد دعائم الشرعية الأقوياء في منطقة معيمرة وكان يتواجد على خط التماس بمواجهة المليشيات الحوثية وله سجل في مقارعتها.

مأرب برس ينشر نص التعزية:

الحمد لله القائل في كتابه الكريم ” (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) صدق الله العظيم،

الوالد الشيخ / صالح بن علي الحاج حفظه الله ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ببالغ الحزن وعظيم الأسى وصلنا نبأ استشهاد العقيد / عبدالله بن صالح الحاج رحمه الله ،

وبهذا المصاب نتقدم لكم باصدق التعازي وعظيم المواساة ونعزي أنفسنا واخوانه واولاده وكل محبيه بفقدان احد الرجال الوطنيين المخلصين لمحافظة الجوف ، بعد سنوات من التضحية والنضال في خدمة الوطن ، عاش فيها حميداً ورحل شهيداً يصلي صلاة المغرب مقبلاً الى الله ،

سائلين الله القدير أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون ..

اللواء / امين علي العكيمي

محافظ محافظة الجوفش