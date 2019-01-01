مقتل المرافق الشخصي لمحافظ تعز ومصادر متعددة تكشف ما حدث

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الخميس ، بمقتل جنديين اثنين من حراسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان.

وفي التفاصيل ، قتل مسلحون مجهولون ظهر اليوم جنديين احدهم مرافق محافظ تعز ويدعى اسامه عبدالحكيم الأشعري وسط مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين ، بعد ان اشتبكوا معهم.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان المسلحين اطلقوا النار على الاشعري وشخص اخرى اسمه أشرف الذبحاني وهم يستقلان سيارة تابعة للأمن جوار مجمع الأمين في التربة ما ادى الى مقتلهم على الفور.

ولم ترد تفاصيل اكثر عن اسباب الحادثة ودوافعها وهوية الجناة ، كما لم يصدر توضيح من الجهات المعنية بتعز حتى الان (الرابعة عصرا).