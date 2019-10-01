هجوم مسلح في باريس ومقتل 4 من افراد الشرطة طعنا وهذا مصير المهاجم

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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افادت وسائل إعلام فرنسية الخميس بمقتل 4 من أفراد الشرطة في عملية الطعن التي جرت داخل مقر الشرطة في باريس.

فيما نقلت رويترز عن مصدر أمني قوله ان منفذ الهجوم على مقر الشرطة بباريس هو أحد الموظفين العاملين بالمقر.

وهاجم رجل أفراداً من الشرطة الفرنسية بسكين في مقر شرطة باريس الخميس، بحسب ما أعلن مصدران قريبان من الشرطة، الذين أكدا أن المهاجم قُتل.