التحالف ينشر نتائج التحقيق في عدة غارات ويعترف بقصف مبنى مدني بصنعاء ويذكر السبب

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، بقصف المركز الوطني لنقل الدم في صنعاء عام 2018، وقال إنه بسبب "خلل في قنبلة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن التابع للحالف، منصور المنصور، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المنصور إن قوات التحالف استهدفت بقنبلة محطة وقود في صنعاء قام الحوثيون بالاستيلاء عليها، في أبريل/نيسان 2018، غير أن خللًا في القنبلة أدى إلى قصف مبنى المركز الوطني لنقل الدم ووقع أضرار به.

وأوضح: "لم تقع انفجارات داخل مبنى المركز الوطني لنقل الدم نتيجة سقوط القنبلة كونها إسمنتية لا تحتوي على مواد متفجرة".

وعزا المنصور ذلك إلى أن مبنى المركز الوطني لنقل الدم، يبعد مسافة 200 متر تقريبًا عن محطة الوقود التابعة للحوثيين في صنعاء.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عن نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكدًا أنها كانت أهداف عسكرية مشروعة تتطابق مع القانون الدولي.

وذكر المنصور، أنه بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف منزل بمديرية القبيطة في محافظة لحج بتاريخ 21 /06/ 2016م، ويقع المنزل بالقرب من مدرسة النصر دون ذكر لأي إصابات أو وفيات، فقد تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف بأي مهام جوية في مديرية القبيطة في محافظة لحج في التاريخ المحدد.

وحول استهداف جبل جالس، أشار المنصور إلى أن قوات التحالف قامت صباح الأربعاء 22 /06/ 2016م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن تجمعات حوثية مسلحة في مبنى بجبل جالس باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف الذي يبعد مسافة 1700 متر تقريباً عن موقع الادعاء، وتبيّن للفريق المشترك أن تواجد تجمعات حوثية مسلحة في مبنى بـ"قمة جبل جالس" هدف عسكري مشروع يحقق تدميره ميزة عسكرية.

وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على منزل بمنطقة عسلان في مديرية باقم بمحافظة صعدة بتاريخ 02 /11/ 2017م وما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قصف منزل خاص في مزرعة مما أسفر عن مقتل 7 أفراد من عائلة مُزارع من بينهم 3 أطفال، تبيّن للفريق أن قوات التحالف قامت 02 /11/ 2017م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن مبنى يستخدم مستودع أسلحة وتجمعات حوثية باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، مما يعني صحة الإجراءات المتخذة.