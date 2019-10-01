وزير يمني يطلق مناشدة عاجلة وبلاغ من التحالف الدولي

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أطلق وزير الثروة السمكية فهد كفاين، اليوم الخميس، مناشدة عاجلة لإنقاذ قارب يمني عاطل في عرض البحر.

وقال كفاين في منشور له على الفيس بوك، إن وزارته تلقت " بلاغ من قوات التحالف الدولي يفيد بعثور سفينة حربية باكستانية على قارب نقل يمني عاطلا على بعد ١٠٠ ميل بحري قبالة رأس فرتك محافظة المهرة يوم امس الأربعاء ٢ أكتوبر ٢٠١٩م.

وأوضح أن على متن القارب 60 شخصا بينهم 11 امرأة، 6 أطفال، مناشدا السفن المجاورة تقديم المساعدة العاجلة.

وقال إن السفينة الباكستانية قدمت مساعدة في الغذاء والعلاج للركاب إلا أن القارب لم يزل في مكانه وبحاجة ماسة الى التدخل العاجل والانقاذ .

وأضاف أنه "يجري حالياً "التواصل مع قوات التحالف والبحرية اليمنية للإنقاذ".

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول سفينة صغيرة إلى جزيرة سقطرى بعد أن فقد الاتصال بها في عرض البحر وعلى متنها 40 شخصاً.

ولجأ سكان محافظة سقطرى جنوب شرق اليمن للسفر عبر البحر بعد تعثر الرحلات الجوية نتيجة لتعطل معظم مطارات الجمهورية ووجود رحلة واحدة أسبوعيا فقط عبر طائرة اليمنية.

لكن هبوب رياح شديدة موسمية تتسبب في إيقاف التنقل عبر البحر من وإلى الجزيرة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى أغسطس من كل عام إضافة لمخاطر وطول هذه الرحلات مقارنة بالجو.