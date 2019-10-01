إيران تكشف عن "إحباط مخطط عربي" لاغتيال قاسم سليماني الإمارات دفعت أكثر من 45 مليار ريال ثمنا لمقعد رائد الفضاء ارتفاع قتلى انتفاضة العراق.. والجيش يتأهب المبعوث يطير الى مسقط.. «غريفيث» يلتقي وفداً حوثياً بالعاصمة العمانية عقب تهديد «حوثي» خطير الملك سلمان يعود إلى الرياض بعد أيام من فجيعة القصر... و4 أمراء في استقباله خطوات مرتقبة للاستغناء عن عشرات الآلاف من الوافدين بإحدى الدول الخليجية مأرب..إختتام تأهيل 70 ضابطاً وصف في مجال حماية المدنيين في النزاعات لأول مرة.. السعودية تهنئ اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية رئيس مجلس النواب يزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مواجهات دامية بين المليشيات الروسية والإيرانية في سوريا بالأسلحة الثقيلة
كشف مسؤول إيراني بارز الخميس عن ما قال إنه "مخطط إقليمي لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني".
ونقلت وسائل إعلامية إيرانية عن رئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب قوله في كلمة بطهران إن "أجهزة الاستخبارات العربية خططت على مدى سنوات لاغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية بغية تأجيج النزاع المذهبي في الأيام الفاطمية"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن إيران أحبطت المخطط واعتقلت فريق الاغتيال، مضيفا أن "أعداء الثورة الإسلامية والشعب الإيراني وبعد فشل مختلف مؤامراتهم وفتنهم الرامية لإخضاع الجمهورية الإسلامية وما نتجت عنه من تعزيز العزة الوطنية والمقاومة والصمود في مواجهة الضغوط الاقتصادية، كانوا يريدون القيام بأعمال تخريبية جنوب شرق البلاد في الأيام الفاطمية وعزاء سيد الشهداء في شهر محرم الحرام".
وقال إن "هذه المؤامرات باءت بالفشل نظرا للأجواء التي تسود المنطقة والإشراف التام لعناصر الأمن والاستخبارات التابعة لحرس الثورة الإسلامية".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "أعداء إيران خططوا لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني واستهدافه داخل البلاد وتحديدا في محافظة كرمان