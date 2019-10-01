السلطات السعودية تلاحق أبا يعذب طفله بالنار في فيديو صادم

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تلاحق السلطات السعودية، أبا ظهر في مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعنف طفله ويعذبه بالنار، أمام أشخاص في المنزل لم يحركوا ساكنا لإنقاذه.

وأمر النائب العام السعودي، الأربعاء، بإلقاء القبض على الأب الذي ظهر في الفيديو، وفق صحيفة "سبق".

بدوره، ناشد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الخيل"، كل من يملك معلومات عن هوية المعنف تقديمها للمعنيين.

وأكد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأن المقطع المتداول.

وأضاف "تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفلا".

وتداول ناشطون سعوديون الحديث عن الفيديو الصادم، تحت وسم "#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم"، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.

وأعاد هذا الفيديو للأذهان مقطعا آخر تم تداوله، الشهر المنصرم، لأب يضرب طفلته البالغة 3 سنوات، وبعد التحريات أكتشفت السلطات السعودية أنه وافد وليس مواطنا، وألقت القبض عليه.

وعلى وقع المقطعين الأخيرين، تصاعد الجدل بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة، بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري.