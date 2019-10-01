المبعوث يطير الى مسقط.. «غريفيث» يلتقي وفداً حوثياً بالعاصمة العمانية عقب تهديد «حوثي» خطير

الخميس 03 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى، المبعوث الخاص الى اليمن، مارتن غريفيت، مساء اليوم الأربعاء، وفداً حوثياً في مسقط، وذلك بعد يوم فقط من عودته من العاصمة صنعاء، التي زارها لبضع ساعات، التقى خلالها زعيم العصابة الحوثية المدعو عبد الملك الحوثي.

وكان المبعوث الأممي، قد وصل الى العاصمة صنعاء، أمس الثلاثاء، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، للقاء قيادات حوثية.

وقال القيادي الحوثي، محمد عبد السلام، في تغريدة له على "تويتر"، "التقينا مساء يومنا هذا في مسقط بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث".

وأشار عبد السلام، إلى أن اللقاء، "هدف لمناقشة اخر المستجدات على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي والفرص المواتية لوقف ما وصفه بـ"العدوان"، وانهاء الحصار". حسب قوله.

يأتي هذا في اطار التحركات واللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي الى اليمن، وذلك لبحث كيفية التوصل الى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن، والمستمرة منذ انقلاب الحوثيين على الدولة في سبتمبر 2014.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد هددت، أمس الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، باستهدافها بما أسمتها بـ "الضربات الموجعة" في حال عدم التعاطي مع مبادرة السلام التي أطلقتها في 20 سبتمبر الماضي.

جاء ذلك على لسان مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيا الحوثية، خلال لقائه مساء الثلاثاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعلنت أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، مطالبة الرياض بإعلان مماثل، وذلك ضمن "مبادرة سلام" هدفها إتمام مصالحة "وطنية شاملة" بموجب مفاوضات "جادة وحقيقية" بين مختلف أطراف الحرب.