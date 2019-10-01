مأرب..إختتام تأهيل 70 ضابطاً وصف في مجال حماية المدنيين في النزاعات

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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اختتمت شرطة محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، الدورتين التدريبيتين الرابعة والخامسة من المرحلة الثانية لبرنامج تدريب وتأهيل ضباط منتسبي شرطة المحافظة في مجال حماية المدنيين خلال النزاعات، الذي تنفذه شرطة المحافظة بالتعاون مع منظمة "سيفيك" الدولة مكتب اليمن.

وحث مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني في كلمة له خلال الحفل الختامي المشاركين على الاستفادة من مخرجات الدورات ، وعكس ما تلقوه على صعيد العمل الميداني ، والحرص على تقديم الأداء الأفضل في كل مهامهم الأمنية.

وأكد العميد المداني حرص شرطة المحافظة على تقديم نموذج متميز في الأداء الأمني، وتجسيد القيم المثلى، والتشريعات الوطنية والدولية والإنسانية في تصرفات رجل الأمن، بما يعزز من مستوى الثقة التي تحظى بها أجهزة الأمن بمحافظة مأرب، والتي تثبت كل يوم أنها على قدر المسؤولية والمهمة الوطنية الملقاة على عاتقها.

وفي الحفل قام مدير عام شرطة المحافظة بتكريم المشاركين البالغ عددهم 70 ضابطا وصف ضابط من منتسبي الأمن العام وأقسام الشرطة وقوات الأمن الخاصة وحراسة المنشآت وحماية الشخصيات وشرطة الدوريات وأمن الطرق والشرطة النسائية ، وشرطة السير والدفاع المدني والبحث الجنائي ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية.

وتلقى المشاركون في الدورتين معلومات ومعارف حول التشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، والطرق المثلى في التعامل مع المدنيين في نقاط التفتيش وتوفير الحماية أثناء الصراعات المسلحة.

حضر الحفل الختامي مدير التدريب والتأهيل بشرطة المحافظة العقيد صالح التناني، وأركان شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد أحمد الحكيمي، ومدير مكتب منظمة سيفيك في محافظتي مأرب والجوف صدام الأدور.