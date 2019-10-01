مأرب..إختتام تأهيل 70 ضابطاً وصف في مجال حماية المدنيين في النزاعات لأول مرة.. السعودية تهنئ اليهود بمناسبة رأس السنة العبرية رئيس مجلس النواب يزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج مواجهات دامية بين المليشيات الروسية والإيرانية في سوريا بالأسلحة الثقيلة السلفيون في مصر يخرجون عن صمتهم ويعلنون عن موقفهم من المظاهرات التي تدعو لرحيل السيسي لجين عمران تفاجئ السعوديين عن مهنتها الحقيقية قبل الإعلام لماذا يصعب وضع السم في طعام الملكة إليزابيث ؟ السعودية تفاجئ الشعب الكويتي بنبأ سار المقدشي يفتتح مقرا عسكريا جديدا ويكرم قائد قوات التحالف والعرادة يؤكد وقوف الشعب مع الجيش اغتيال شابة خليجية بعد هروبها لبريطانيا واختفاء جثتها
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن السفارة السعودية في واشنطن هنأت يهود الولايات المتحدة بعيد رأس السنة العبرية الجديدة، وذلك في سابقة كانت الأولى من نوعها.
ونشر مراسل قناة "إن بي سي" جوش ليدرمان على حسابه في "تويتر" صورة تظهر بطاقة تهنئة لليهود الأمريكيين بتوقيع سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود. وتنص الرسالة على أن السفيرة السعودية "تتمنى لكم بمناسبة روش هشاناه (عيد رأس السنة الجديدة العبرية) سنة جديدة سعيدة وحلوة".
وجاء ذلك بعد أسبوع من تهنئة إسرائيل السعودية بعيدها الوطني، ضمن جهود الدولة العبرية لتطبيع علاقاتها مع جيرانها العرب، وبالدرجة الأولى دول الخليج في وجه خصم مشترك هو إيران.