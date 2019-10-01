رئيس مجلس النواب يزف خبر سار للطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج

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طمأن رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، بأن مستحقاتهم في طريقها للصرف.
وكان طلاب اليمن في الخارج قد بدأوا بتدشين اعتصاماتهم في مقر البعثات اليمنية في الخارج، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية، مناشدين الحكومة والرئاسة والبرلمان، للعمل على تنفيذ مطالبهم، وصرف مستحقاتهم المتاخرة منذ عدة أشهرة.
وقال البركاني في تغريدة له على "تويتر"، مخاطبا من وصفهم بـ"أبنائه الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج"، "تابعت رسائلكم ومناشداتكم بشأن همومكم وتأخر صرف مستحقاتكم الدراسية".
وطمأن رئيس البرلمان الطلاب قائلا: "عليكم أن تطمئنوا بأن المستحقات الخاصة بكم في طريقها للصرف إن شاء الله، ورئيس الحكومة مهتم بها شخصياً، وكذا وزير المالية، فقط قليل من الصبر". دون تحديد موعد لبدء الصرف.
ويعاني طلاب اليمن في الخارج من أوضاع مالية صعبة، وظروف معيشية سيئة، منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014، نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم، وعجرهم عن دفع رسومهم الدراسية.