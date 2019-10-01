لجين عمران تفاجئ السعوديين عن مهنتها الحقيقية قبل الإعلام

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فاجأت الإعلامية لجين عمران، جمهور متابعيها بطبيعه المهنة التي عملت بها قبل امتهانها الإعلام قبل ١٠ سنوات.
وأكدت “لجين” أنها كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري؛ عبر حسابها في إنستجرام .
وقامت بنشر صورة جمعتها بأحد الناشطين في مجال الاستثمار العقاري، وهي توقع على عقود تعاون بينهما.
وعلقت “لجين” على الصورة بقولها: “إنك تكون مستثمر في العقار وتبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل، أنا الحمد لله بدأت في عام 2009 وبقناعةٍ واضحة”.
وتابعت قائلة: “مقتنعة جداً بأنَّ العقار هو الابن البار وبأنّه أفضل استثمار لأنّه ممكن يمرض لكن لا يموت، والبنوك اليوم تقدم تمويل رائع والشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات”.
يشار إلى أن ” لجين عمران” بدأت حياتها كإعلامية في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وزاد صيتها منذ تقديمها برنامج” صباح الخير يا عرب”.