لجين عمران تفاجئ السعوديين عن مهنتها الحقيقية قبل الإعلام لماذا يصعب وضع السم في طعام الملكة إليزابيث ؟ السعودية تفاجئ الشعب الكويتي بنبأ سار المقدشي يفتتح مقرا عسكريا جديدا ويكرم قائد قوات التحالف والعرادة يؤكد وقوف الشعب مع الجيش اغتيال شابة خليجية بعد هروبها لبريطانيا واختفاء جثتها امهال السلطة المحلية بالمهرة 15 يوما ربيع عراقي جديد يرفض هتافات الحسين والشيعة .. شاهد كيف أنفجر الشعب العراقي وبماذا كان يهتف ؟ فيديو مدن العراق تلتهب سخطا .. وحرق محافظة ذي قار بالكامل والمتظاهرون يقطعون طريقا إلى كربلاء – فيديو أخطر اعتراف ايراني هو الأول من نوعه منذ انقلاب الحوثي .. يستفز الحكومة اليمنية ويدفعها للرد أول مطار دولي تابع للشرعية يستعد لحركة الملاحة الدولية بديلا عن مطار عدن
كشفت المراسلة الملكية البرطانية إيميلي أندروز عن أحد الأسرار التي تتضمن حياة الملكة البريطانية “إليزابيث” الثانية، قائلة: “بعد أن يوضع الطعام في الأطباق، يختار واحد من الخدم عشوائيا أي من الأطباق يتم تقديمه إلى جلالتها”.
وأضافت بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية :”هكذا إذا أراد أحد تسميم الملكة، فسيكون عليه أن يضع السم في جميع الأطباق ليسمم الكل داخل القصر”.
ومن الأسرار التي كُشفت أيضاً أن الملكة تحب أن تتناول طعامها وهي تشاهد التلفاز، وذلك في غرفة معيشتها الخاصة، وقبل وجبة العشاء، تبدأ بإحتساء شراب الجين والديبونيه المفضلين لديها.