السعودية تفاجئ الشعب الكويتي بنبأ سار

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أعلنت منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، اعتزامها إطلاق اسم أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، على أحد الطرق.
وقال أمين منطقة عسير وليد الحميدي، إن "أمانة المنطقة نفذت توجيه إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على طريق المحالة الواقع في مدينة أبها".
وجاء هذا تخليدًا لمواقف الأمير الراحل في خدمة الأمتين العربية والإسلامية.
وبين الحميدي، أن «تغيير مسمى طريق المحالة الرئيسي إلى طريق الأمير جابر الأحمد الصباح يأتي لدوره السياسي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديرا لمكانته في قلوب السعوديين وأبناء دول مجلس التعاون العربي».
واعتبر المسؤول السعودي، أن «طريق المحالة من بين أهم الطرق التجارية والحيوية الرئيسية في مدينة أبها، كونه يضم عددا من المعالم المميزة منها الاستاد الرياضي، ومستشفى النساء والولادة والأطفال».
ويبدأ مسار طريق الأمير جابر الصباح من طريق الملك فهد وصولا إلى طريق بني مالك، ويقطعه عدد من الطرق الرئيسية ويبلغ طوله 8 كيلومترات وبعرض 30 مترا لمسارات الطريق.