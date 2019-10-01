المقدشي يفتتح مقرا عسكريا جديدا ويكرم قائد قوات التحالف والعرادة يؤكد وقوف الشعب مع الجيش

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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افتتح وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، ومعه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري، مقر قيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية بمحافظة مأرب.

واطّلع الفريق المقدشي على تجهيزات المقر ،واستمع من قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، إلى شرح حول سير العمليات العسكرية الميدانية التي يخوضها أبطال الجيش في مختلف الميادين لمواجهة المليشات المتمردة والجماعات الإرهابية.

ونقل وزير الدفاع في كلمة له للقادة تحايا الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح..مؤكداً اهتمام ودعم القيادة والحكومة لجهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس علمية ووطنية صحيحة يكون ولاؤها للوطن وبما يضمن عدم تكرار أخطاء وسلبيات الماضي.

وأشار الفريق المقدشي إلى أن المليشيا الحوثية استحوذت على كل مقدرات الجيش اليمني ومؤسساته وتقوم بتسخيرها لخدمة مشاريعها التدميرية والمخططات الإيرانية التخريبية.. لافتاً الى أن المليشيات الحوثية سيطرت على ممتلكات الجيش من سلاح وعتاد متطور وتقوم باستخدامه لتهديد أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأوضح وزير الدفاع أن عملية اعادة بناء الجيش الوطني على المستوى المادي والبنى التحتية والإعداد القتالي والمعنوي بدأت من الصفر وفي ظروف استثنائية في وقت يخوض فيه الجيش معركة استعادة الوطن في أكثر من جبهة.

واشار الى أن المسئولية الوطنية تستدعي من الجميع مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون في سبيل الدفاع عن الوطن.

من جهته، أشاد محافظ مأرب ، بتضحيات قيادة وأبطال الجيش الوطني في هذه المعركة الوطنية التي فرضتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني خدمة لأطماع إيرانية..

واكد أن الشعب اليمني يقف إلى جانب قواته المسلحة حتى تحقيق الأهداف المنشودة واستعادة كل شبر من الوطن وحتى يعود لليمن أمنه واستقراره وترفرف راية الجمهورية اليمنية على كل أرجاء الوطن.

*تكريم قائد قوات التحالف

وكان وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي، قد كرّم قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن حمدان الشمّري، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وقام بمنحه درع القوات المسلحة اليمنية تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة عمله وأدواره في مساندة الجيش الوطني والمشاركة في العمليات القتالية ضد المليشيا الحوثية ودعم اعادة بناء القوات المسلحة اليمنية.

وثمن المقدشي مواقف الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم في هذه المعركة الدفاعية لدرء التهديدات الإيرانية التي تتربص بالمنطقة.

حضر الفعالية قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء محسن الخبي، وعدد من مدراء دوائر وزارة الدفاع.