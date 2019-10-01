ربيع عراقي جديد يرفض هتافات الحسين والشيعة .. شاهد كيف أنفجر الشعب العراقي وبماذا كان يهتف ؟ فيديو مدن العراق تلتهب سخطا .. وحرق محافظة ذي قار بالكامل والمتظاهرون يقطعون طريقا إلى كربلاء – فيديو أخطر اعتراف ايراني هو الأول من نوعه منذ انقلاب الحوثي .. يستفز الحكومة اليمنية ويدفعها للرد أول مطار دولي تابع للشرعية يستعد لحركة الملاحة الدولية بديلا عن مطار عدن العراق يشتعل غضبا و مدن عراقية جديدة تنضم للمظاهرات وجلسة ورئيس وزراء يرأس جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني .. جرعة سعرية جديدة ابتداءا من اليوم بعد فترة غياب .. رجل سقطرى الاول يعود ويبدأ اول تحرك مزعج لمليشيات الامارات عاجل.. الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص الداعية سلمان العودة واخر جلسة محاكمة له ايران توافق على الحوار مع السعودية وتضع شروط .. ما شروطها وما حقيقة تلقي روحاني رسالة من الرياض؟ ماذا حدث لـ تويتر؟ الشركة تجيب
خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن عراقية ومنها العاصمة بغداد تطالب بـ “إسقاط نظام الحكم, حيث
أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، بقيام أشخاص بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن عددا من الأشخاص، أقدموا، اليوم، على حرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل".
كما ترددت أنباء أيضا عن حرق محافظة واسط، بسبب غضب من المتظاهرين
وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الأمنية.
وفي بابل طوق متظاهرون مبنى مجلس المحافظة، فيما اطلقت القوات الامنية النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين”،
وقام متظاهرون من المحافظة بقطع الطريق الرابط بين الحلة وكربلاء.
وفي بغداد، باشر متظاهرون في منطقة الشعب شمال العاصمة بنصب خيم الاعتصام بعد أن قطعوا الطريق الرابط بالمحافظات الشمالية.
أما في الديوانية فقد أصيب ضابط ومنتسبان من قوات فض الشغب بعد رميهم بالحجارة، بحسب مصادر متفرقة.