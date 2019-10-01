مدن العراق تلتهب سخطا .. وحرق محافظة ذي قار بالكامل والمتظاهرون يقطعون طريقا إلى كربلاء – فيديو

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن عراقية ومنها العاصمة بغداد تطالب بـ “إسقاط نظام الحكم, حيث

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء، بقيام أشخاص بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن عددا من الأشخاص، أقدموا، اليوم، على حرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل".

كما ترددت أنباء أيضا عن حرق محافظة واسط، بسبب غضب من المتظاهرين

وخرج المئات من المتظاهرين منذ يوم أمس الثلاثاء، في عدد من محافظات البلاد، فيما أصيب العشرات منهم نتيجة مواجهات مع القوات الأمنية.

وفي بابل طوق متظاهرون مبنى مجلس المحافظة، فيما اطلقت القوات الامنية النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين”،

وقام متظاهرون من المحافظة بقطع الطريق الرابط بين الحلة وكربلاء.

وفي بغداد، باشر متظاهرون في منطقة الشعب شمال العاصمة بنصب خيم الاعتصام بعد أن قطعوا الطريق الرابط بالمحافظات الشمالية.

أما في الديوانية فقد أصيب ضابط ومنتسبان من قوات فض الشغب بعد رميهم بالحجارة، بحسب مصادر متفرقة.