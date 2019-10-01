أول مطار دولي تابع للشرعية يستعد لحركة الملاحة الدولية بديلا عن مطار عدن

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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تحركات سريعة وعاجلة تقوم بها الشرعية لتشغيل أول مطاراتها الدولية بعيدا عن مطار عدن الدولي الذي بات تحت سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة من الامارات , حيث تسعى الحكومة الشرعية أن تجعل من محافظة شبوة منطلقا جديدا لها حتى استعادة مؤسسات الدولية المغتصبة من قبل مليشيات الشمال والجنوب .

حيث زار اليوم وفد من رئاسة شركة طيران اليمنية، مطار عتق الدولي، للاطلاع على اهم الاحتياجات اللازمة ومعرفة مستوى إنجاز المرحلة الثانية من عملية تأهيل وصيانة وتأثيث المطار .

وفي الزيارة التي تمت ظهر اليوم برئاسة المدير التنفيذي لشركة الطيران اليمنية ووفد من الهيئة اطلع المدير التنفيذي على سير العمل في المطار مشيدا بجهود السلطة المحلية بشبوة ووزارة النقل في عملية تأهيل المطار .

وتأتي الزيارة بعد إعلان السلطة المحلية بشبوة إنجاز ٦٠% من المرحلة الثانية من عملية تأهيل وصيانة المطار تمهيدا لتشغيله واستئناف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية إليه.

حيث تم تأثيث وتجهيز الصالة وإدارة مطار عتق الدولي ومبنى الارصاد التابع له بتكلفة ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال بتمويل من المنحة الرئاسية المقدمة للمحافظة خلال العام الماضي والبالغة مليار ريال , ويجري العمل حاليا بهدف إستئناف رحلات الطيران منه واليه.