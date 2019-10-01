بعد فترة غياب .. رجل سقطرى الاول يعود ويبدأ اول تحرك مزعج لمليشيات الامارات

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ترأس محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس ، اليوم الاربعاء ، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بالمحافظة.

ونقل المحافظ رمزي محروس لاعضاء اللجنة الامنية، تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيراً الى اهتمام الرئيس بالارخبيل وابنائه وحرصه على انتشال واقع المحافظة لمستوى افضل يحقق لها التقدم في كافة المجالات منها المجال الامني والعسكري.

ولم تورد وكالة سبأ تفاصيل كثيرة عن الاجتماع لكنها اشارت انه ناقش جملة من القضايا والجهود المشتركة للاجهزة الامنية والعسكرية والتحالف العربي لاستتباب الامن والاستقرار في المحافظة.

واستعرض المحافظ محروس امام اعضاء اللجنة الامنية نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه رئيس الجمهورية واطلاعه على أوضاع المحافظة واحتياجاتها من المشاريع الخدمية.

*استقبال شعبي

وعاد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، امس الثلاثاء، إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أشهر.

وكانت محافظ أرخبيل سقطرى، شهدت خلال فترة غياب المحافظ تحركات وصفت بـ"المريبة" لدولة الإمارات والميليشيات المحلية التابعة لها، في محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة لسيطرة ما يسمى بالانتقالي الانفصالي المناهض للحكومة الشرعية.

واحتشد عدد كبير من سكان الأرخبيل في طوابير طويلة أمام مطار سقطرى، لاستقبال المحافظ "محروس" على إيقاع الأغاني وقاموا بتنفيذ رقصات شعبية.

ورفع المواطنون الأعلام وصور الرئيس هادي، وذلك تأكيداً على دعمهم للحكومة الشرعية.