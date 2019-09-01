عاجل.. الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص الداعية سلمان العودة واخر جلسة محاكمة له

الأربعاء 02 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف الدكتور عبدالله - نجل الداعية السعودي سلمان العودة - تفاصيل جديدة عن محاكمة والده.

وقال نجل العودة" أن تكون آخر جلسات محاكمة والده غدًا الخميس.

وقال "العودة" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "حضر الوالد سلمان_العودة هذه الجلسات اليومية في المحكمة المتخصصة بالرياض.. ويبدو أن يوم الخميس ستكون الجلسة الأخيرة -والله أعلم-. .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرّج عنه وعن البقية".

وكان "العودة" قد كشف عن تسريع وتيرة المحاكمات ، مؤكدًا أن محاكمة والده أصبحت تتم بشكل يومي.

وأشار إلى أن تفاصيل بعض تلك الجلسات تصله ، لكنه حتى الآن لم يفصح إلا عن القليل منها ، مؤكدًا أن أهم دليل قدمته سلطات الادعاء السعودي كان 2000 تغريدة كتبها سلمان العودة عبر حسابه بـ"تويتر